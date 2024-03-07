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В Вашингтоне бобра, блокирующего движение, «взяли под стражу»

Он не в первый раз мешал общественному порядку.

Полиция штата Вашингтон в своих социальных сетях сообщила, что бобр, которого дважды видели блокирующим движение транспорта, был «взят под стражу». Однако, как передает UPI, этот «нарушитель закона с торчащими зубами» долгое время оставался на свободе.

Полицейское управление Беллингема сообщило, что несколько дней назад офицеры отреагировали на жалобу о двух бобрах, блокирующих движение на Олдрич-роуд, к северу от города. К моменту, когда представители власти прибыли на место происшествия, второй «преступник» скрылся.

Скрывшееся животное искали как полиция, так и сотрудники Общества защиты животных Whatcom и работники Вашингтонской службы охраны рыбы и дикой природы. На следующий день «беглец» снова появился возле Меридиан и Телеграф-роуд, «и стал представлять собой опасность для дорожного движения».

Нарушитель был «взят под охрану» и доставлен в Центр охраны рыбы и дикой природы для обследования. «Надеемся, что он получит необходимую помощь и перестанет хулиганить на улицах Беллингема», — написали сотрудники местной полиции.

Животные, мешающие движению, встречаются не только в США. Недавно ламы и альпаки устроили хаос на оживленной дороге в Британии.

Олеся Маевская