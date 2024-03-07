В Вашингтоне бобра, блокирующего движение, «взяли под стражу»

Полицейское управление Беллингема сообщило, что несколько дней назад офицеры отреагировали на жалобу о двух бобрах, блокирующих движение на Олдрич-роуд, к северу от города. К моменту, когда представители власти прибыли на место происшествия, второй «преступник» скрылся.