В Вашингтоне бобра, блокирующего движение, «взяли под стражу»

Полиция штата Вашингтон в своих социальных сетях сообщила, что бобр, которого дважды видели блокирующим движение транспорта, был «взят под стражу». Однако, как передает UPI, этот «нарушитель закона с торчащими зубами» долгое время оставался на свободе.
Полицейское управление Беллингема сообщило, что несколько дней назад офицеры отреагировали на жалобу о двух бобрах, блокирующих движение на Олдрич-роуд, к северу от города. К моменту, когда представители власти прибыли на место происшествия, второй «преступник» скрылся.
Скрывшееся животное искали как полиция, так и сотрудники Общества защиты животных Whatcom и работники Вашингтонской службы охраны рыбы и дикой природы. На следующий день «беглец» снова появился возле Меридиан и Телеграф-роуд, «и стал представлять собой опасность для дорожного движения».
Нарушитель был «взят под охрану» и доставлен в Центр охраны рыбы и дикой природы для обследования. «Надеемся, что он получит необходимую помощь и перестанет хулиганить на улицах Беллингема», — написали сотрудники местной полиции.
Животные, мешающие движению, встречаются не только в США. Недавно ламы и альпаки устроили хаос на оживленной дороге в Британии.
Олеся Маевская