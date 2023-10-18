В Варшаве мужчина притворялся манекеном, чтобы воровать в торговых центрах

«Молодому вору пришла в голову необычная идея, он решил грабить магазины в торговых центрах Варшавы. Он притворялся манекеном в витринах магазина. Когда торговый центр закрывали, он выходил на охоту», — рассказал Шумяата.

Отмечается, что после закрытия торговых центров мужчина пользовался барами, ресторанами. В дорогих брендовых магазинах он спокойно одевался, подбирая для себя одежду по размеру.

Однако удача в конце концов отвернулась от него, поскольку мужчину заметили и схватили сотрудники службы безопасности одного из торговых центров Варшавы, после чего была вызвана полиция. Оказалось, что это был не первый подобный случай. Ранее мужчина прятался в другом торговом центре, где после закрытия похитил деньги из нескольких касс, рассказал представитель полиции.

Мужчине предъявили обвинение в краже со взломом. Суд согласился с ходатайством прокурора и постановил арестовать мужчину на 3 месяца. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.