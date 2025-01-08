В валлийской деревне покупатели ищут несуществующий супермаркет

В онлайн-картах есть такая функция, как добавление недостающего места. Она может быть очень полезна, но некоторые люди могут злоупотреблять ей. Это и случилось в Уэльсе. Там в деревню Сайффиллиог «вторглись» покупатели, которые ищут выгодные предложения в супермаркете, которого не существует в реальности.