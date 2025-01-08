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В валлийской деревне покупатели ищут несуществующий супермаркет

Он есть на онлайн-картах, но его нет в реальности.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Unsplash

В онлайн-картах есть такая функция, как добавление недостающего места. Она может быть очень полезна, но некоторые люди могут злоупотреблять ей. Это и случилось в Уэльсе. Там в деревню Сайффиллиог «вторглись» покупатели, которые ищут выгодные предложения в супермаркете, которого не существует в реальности.

Oddity Central сообщает, что наплыв растерянных покупателей произошел после того, как на онлайн-картах появился супермаркет Aldi. Считается, что данное место было добавлено местным интернет-шутником, и на данный момент оно «привело» тысячи людей на поросшее травой поле, расположенное в десятках километрах от ближайшей трассы.

Местные жители рассказали, что к ним приезжали фургоны, пытавшиеся доставить продукты и хлеб в несуществующий супермаркет, а также растерянные покупатели, которых привели туда их смартфоны.

«Теперь у нас нескончаемый поток туристов и отдыхающих, которые приезжают и выглядят растерянными», — сказал журналистам местный фермер, добавив, что на прошлой неделе хаос достиг новых высот, когда большой молоковоз, пытаясь найти Aldi, застрял на узкой деревенской улице.

Какое-то время местные жители пытались сами добиться удаления метки магазина с онлайн-карт, однако это случилось только после того, как в дело вмешалась сама компания Aldi. Сотрудники подтвердили, что они не планируют открывать магазин в деревне и что продолжат добиваться удаления «магазина-призрака» с карт.

Ранее женщина на онлайн-картах увидела своего умершего отца.