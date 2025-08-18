В Узбекистане запретили Comedy Club

«Тогда в Ташкенте планировалось шоу “Музыкальный Comedy Club”, но якобы по техническим причинам его перенесли. Новую дату не назначили до сих пор. На самом деле, по словам оргов, министерство культуры отправило официальное письмо, в котором заявило, что “семейные, супружеские, мужские и женские отношения, которые демонстрируются в шоу, противоречат национальной духовности”, — говорится в посте.