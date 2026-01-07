В Узбекистане раскрыли схему незаконной отправки в малый хадж более 19,5 тыс. человек

Хадж (паломничество в Мекку) является одним из пяти столпов ислама, наравне с шахадой (свидетельством веры в Аллаха), молитвой, милостыней и постом. В Коране указывается, что «люди обязаны совершить паломничество к Каабе, если способны проделать этот путь». Хадж традиционно совершается с 8 по 12 день мусульманского лунного месяца зуль-хиджа, даты его начала каждый год определяют власти Саудовской Аравии. Умра — малый хадж — может совершаться в любое время года в отличие от большого хаджа, который строго ограничен временными рамками.