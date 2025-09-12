В Узбекистане нашли самую старую жительницу Земли

Исковое заявление о признании возраста Хувайдо Умаровой было подано Бувайдинским районным отделом юстиции. На выездном заседании суда в махалле «Каракум» был установлен факт рождения женщины 1 января 1895 года. Суд официально признал этот факт, несмотря на отсутствие подтверждающих документов. В метрических книгах, которые велись в то время, запись о ее рождении отсутствует.