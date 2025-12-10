В УВКПЧ ООН прокомментировали возможность эскалации между Венесуэлой и США

«Эскалация между США и Венесуэлой не отвечает интересам ни одной из сторон. Мы всегда призывали к деэскалации, чтобы найти пути решить вопрос в конструктивной манере. Что касается событий в Карибском бассейне, я был предельно ясен: я считаю их нарушением международного права и в особенности гуманитарного права, и я потребовал быстрого и независимого расследования», — сообщил он на пресс-конференции в Женеве.