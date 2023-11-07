В усадьбе Деда Мороза в Кузьминках открылся зимний сезон

«В 2024 году исполнится 20 лет со дня основания усадьбы. За это время праздничный сценарий ни разу не повторился, сама жизнь подсказывает все новые сюжеты», — рассказали «РГ» в пресс-службе усадьбы. А вот гостей, как всегда, встречают помощники Деда Мороза — Снеговички и Шуршики. Нашу группу вел Снеговичок в гигантской юбке-шаре и лицом, украшенным камнями и стразами. Он попросил гостей помочь ему создать формулу встречи Нового года, чтобы отправиться в путешествие с зимним волшебником. И взрослые, и дети охотно включились в игру. Угадали, куда и как писать письма Деду Морозу. Рассказали, что в XIX веке елку украшали конфетами, яблоками и прочими подручными средствами.

В кабинете Снегурочки посмотрели в гигантский калейдоскоп. Погостили у Бабы-яги и по видеосвязи пообщались с Кощеем Бессмертным. Восторг от обилия кнопочек и датчиков вызвал пункт прогноза погоды. Засыпав условную Сахару снегом и собрав за час экскурсии все подсказки для формулы, гости попали в приемную Деда Мороза. Сказочный антураж, ожидание чуда сделали свое дело: каждый поверил в существование волшебника. И вот он перед нами — высокий, в синем морозном тулупе, с добрыми глазами и белой бородой. «Гостей очень много уже приходит, — рассказал “РГ” главный Дед Мороз Москвы. — Бывает, пятеро ребятишек сопровождают два десятка взрослых. Но я всем рад напомнить формулу встречи Нового года: надо ходить в гости, дарить подарки, украшать жилье, повышать себе настроение».

Усадьба с конца ноября будет устраивать бесплатные представления.

Рассказал, что письма ему пишут круглый год. Но зимой все-таки больше — до 50 тысяч посланий приходит. Если есть обратный адрес, отвечает дедушка всем.

«Просят о разном: кому-то хочется игрушек, новых книжек, но все больше просьб помочь, чтобы в доме всегда были счастье, любовь и достаток, — продолжает Дед Мороз. — Но помочь в этом могу не только я, но и сами москвичи. Вот об этом я и не устаю говорить».

Подготовили в этом году в усадьбе и другие программы: «Тайна новогодней почты», «Путешествие по сказочной тропе», «Игрушечное королевство Щелкунчика». Есть даже вечерняя программа для взрослых «Тайна новогоднего огонька», где участники узнают главную тайну усадьбы. С конца ноября по выходным дням здесь будут устраивать бесплатные представления, игры и конкурсы.

Напомню, вход в усадьбу бесплатный, работает она с 9.00 до 20.00 каждый день. Цена билета на экскурсию — от 500 рублей.