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В управделами президента России прокомментировали цену обедов в Госдуме

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Цены на блюда Комбината питания «Кремлевский», который в том числе обслуживает Госдуму, складываются из целого перечня затрат. В пресс-службе управления делами президента России рассказали РИА Новости, как происходит ценообразование.

Ранее депутат Госдумы Амир Хамитов сфотографировал чек в думской столовой, из которого следует, что полноценный обед из шести позиций может обойтись депутатам в почти 600 рублей. Хамитов отметил, что в сети в очередной раз публикуются фейки о якобы сильно заниженной стоимости обедов в думской столовой. По его словам, подобные провокации появляются, чтобы показать, что у депутатов якобы особые ценовые условия.

«Расчет цен на услуги по организации питания производится затратным методом, и основным влияющим фактором на ценообразование продукции является уровень себестоимости», — сообщили в пресс-службе управления делами президента России.

В перечень затрат, включенных в расчет цен, входят расходы на оплату труда, налоги на фонд оплаты труда, приобретение сырья и покупной продукции, производственного инвентаря, столовой посуды, столового белья, приобретение запасных частей, покупку санитарной и форменной одежды.

Также цена складывается из затрат на услуги по уборке помещений, транспортные расходы, оплату расходов на дезинфекцию и дезинсекцию, медицинский осмотр персонала, оплату расходов по стирке и химчистке столового белья и спецодежды, оплату расходов на интернет, обслуживание и ремонт торгово-технического оборудования и прочие текущие и чрезвычайные расходы.

«Изменение закупочных цен, которые отмечаются на протяжении всего периода по сегодняшний день, на продукты питания и прочие материальные запасы, связанные с изменившимися экономическими факторами, увеличивают конечную стоимость», — отметили в пресс-службе.

Распространяющиеся в сети фотографии «копеечных» цен в думской столовой создают ощущение спланированной акции по дискредитации Госдумы, цены обычные, сопоставимые с соседними заведениями общепита, заявил РИА Новости депутат ГД Ярослав Нилов, предоставив фотографии меню с ценами из думской столовой.