В управделами президента России прокомментировали цену обедов в Госдуме

Ранее депутат Госдумы Амир Хамитов сфотографировал чек в думской столовой, из которого следует, что полноценный обед из шести позиций может обойтись депутатам в почти 600 рублей. Хамитов отметил, что в сети в очередной раз публикуются фейки о якобы сильно заниженной стоимости обедов в думской столовой. По его словам, подобные провокации появляются, чтобы показать, что у депутатов якобы особые ценовые условия.
«Расчет цен на услуги по организации питания производится затратным методом, и основным влияющим фактором на ценообразование продукции является уровень себестоимости», — сообщили в пресс-службе управления делами президента России.
В перечень затрат, включенных в расчет цен, входят расходы на оплату труда, налоги на фонд оплаты труда, приобретение сырья и покупной продукции, производственного инвентаря, столовой посуды, столового белья, приобретение запасных частей, покупку санитарной и форменной одежды.
Также цена складывается из затрат на услуги по уборке помещений, транспортные расходы, оплату расходов на дезинфекцию и дезинсекцию, медицинский осмотр персонала, оплату расходов по стирке и химчистке столового белья и спецодежды, оплату расходов на интернет, обслуживание и ремонт торгово-технического оборудования и прочие текущие и чрезвычайные расходы.
«Изменение закупочных цен, которые отмечаются на протяжении всего периода по сегодняшний день, на продукты питания и прочие материальные запасы, связанные с изменившимися экономическими факторами, увеличивают конечную стоимость», — отметили в пресс-службе.
Распространяющиеся в сети фотографии «копеечных» цен в думской столовой создают ощущение спланированной акции по дискредитации Госдумы, цены обычные, сопоставимые с соседними заведениями общепита, заявил РИА Новости депутат ГД Ярослав Нилов, предоставив фотографии меню с ценами из думской столовой.