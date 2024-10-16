В управделами президента России прокомментировали цену обедов в Госдуме

Ранее депутат Госдумы Амир Хамитов сфотографировал чек в думской столовой, из которого следует, что полноценный обед из шести позиций может обойтись депутатам в почти 600 рублей. Хамитов отметил, что в сети в очередной раз публикуются фейки о якобы сильно заниженной стоимости обедов в думской столовой. По его словам, подобные провокации появляются, чтобы показать, что у депутатов якобы особые ценовые условия.