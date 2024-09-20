В Unicode добавили уставший эмодзи с мешками под глазами

The Unicode Consortium официально утвердила новый стандарт эмодзи 16.0. В стандартный набор в скором времени войдут еще восемь смайликов. Об этом сообщается на платформе Emojipedia.
Скоро всем станут доступны следующие эмодзи:
- уставшее лицо с мешками под глазами;
- отпечаток пальца;
- фиолетовая клякса;
- корнеплод, напоминающий редис или свеклу;
- дерево без листьев;
- арфа;
- лопата;
- флаг острова Сарк (входит в состав Нормандских островов на юго-западе Ла-Манша).
Крупные компании смогут внедрить новые эмодзи в ближайшее время. Ожидается, что смайлики появятся в течение следующих нескольких месяцев и первой половине 2025 года.
Ранее ученые выяснили, что люди по-разному понимают эмодзи.