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В Unicode добавили уставший эмодзи с мешками под глазами

Некоторым людям сейчас не хватает уже существующего набора эмодзи. Ситуацию исправила The Unicode Consortium, которая добавила новые смайлики.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Emojipedia

The Unicode Consortium официально утвердила новый стандарт эмодзи 16.0. В стандартный набор в скором времени войдут еще восемь смайликов. Об этом сообщается на платформе Emojipedia.

Скоро всем станут доступны следующие эмодзи:

  • уставшее лицо с мешками под глазами;
  • отпечаток пальца;
  • фиолетовая клякса;
  • корнеплод, напоминающий редис или свеклу;
  • дерево без листьев;
  • арфа;
  • лопата;
  • флаг острова Сарк (входит в состав Нормандских островов на юго-западе Ла-Манша).

В стандартный набор войдут еще несколько смайликов
Источник: Emojipedia

Крупные компании смогут внедрить новые эмодзи в ближайшее время. Ожидается, что смайлики появятся в течение следующих нескольких месяцев и первой половине 2025 года.

Ранее ученые выяснили, что люди по-разному понимают эмодзи.