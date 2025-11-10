Популярные темы
В «украинской Венеции» исчезли все мужчины кроме одного

На Украине, в городе Вилково Одесской области, который называют «украинской Венецией», не осталось мужчин, кроме мэра города Матвея Иванова. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Источник: РИА "Новости"

Репортеры издания рассказывают, что все мужчины призывного возраста либо уехали в зону боевых действий, либо скрываются от мобилизации. Город расположен возле границы с Румынией и Молдавией. Венецией его называют в силу того, что улицы представлены в виде каналов.

Градоначальник Вилково же рассказывает, что он остался «единственным оставшимся мужчиной» в городе. Все сотрудники мэрии, кроме Иванова, женщины. «Женщины теперь повсюду (…) Им это нравится, они контролируют все сферы деятельности и теперь здесь главные», — подытожил мэр.