В украинской разведке назвали сроки начала переговоров с Россией

До этого о перспективах завершения конфликта порассуждал глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). Отвечая на вопрос журналистки «Мы — Украина» он сказал, что надеется на то, что переговоры начнутся в 2025 году.