В Уэльсе обнаружили загадочный монолит

В конце ноября 2020 года стало известно, что еще один таинственный монолит появился на востоке Румынии в районе города Пьятра-Нямц в нескольких метрах от руин дакийской крепости Петродава. Позднее румынская газета Ziar Piatra-Neamt сообщила, что монолит неожиданно исчез. Затем стало известно о появлении третьего загадочного монолита, он был обнаружен на вершине горы Пайн в городе Атаскадеро в штате Калифорния. Однако позднее его снесли вандалы. Позднее загадочные монолиты также появились в Великобритании на острове Уайт и в нидерландской провинции Фрисландия.