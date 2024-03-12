В Уэльсе обнаружили загадочный монолит

«Серебристый монолит нашли гулявшие (местные жители) на холме Хей-Блафф около городка Хей-он-Уай», — сообщил телеканал.
Сообщается, что местные жители обнаружили странный трехметровый блестящий объект на холме возле городка Хей-он-Уай спустя четыре года после того, как ряд похожих объектов был найден в различных странах мира. Это уже шестой обнаруженный монолит.
Как сообщалось, в 2020 году сотрудники департамента общественной безопасности американского штата Юта обнаружили в пустыне сооружение из блестящего металла высотой в два человеческих роста. Через несколько дней монолит исчез. По данным местного бюро по землеустройству, «незаконно установленная конструкция, именуемая “монолитом”, была удалена… неизвестной стороной». Американская арт-группа The Most Famous Artist впоследствии заявила, что именно она установила загадочный монолит в пустыне Юты.
В конце ноября 2020 года стало известно, что еще один таинственный монолит появился на востоке Румынии в районе города Пьятра-Нямц в нескольких метрах от руин дакийской крепости Петродава. Позднее румынская газета Ziar Piatra-Neamt сообщила, что монолит неожиданно исчез. Затем стало известно о появлении третьего загадочного монолита, он был обнаружен на вершине горы Пайн в городе Атаскадеро в штате Калифорния. Однако позднее его снесли вандалы. Позднее загадочные монолиты также появились в Великобритании на острове Уайт и в нидерландской провинции Фрисландия.