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В Уэльсе нашли древнеримскую ложку. Вот как ее использовали

Она изготовлена из серебра.
Источник: Amgueddfa Cymru – Museum Wales

В Уэльсе нашли серебряную древнеримскую ложку, которая называется лигула, говорится в заявлении Музея Уэльса (Museum Wales).

У артефакта маленькая круглая чаша и длинная сужающаяся ручка. Черенок ложки когда-то был прямым, но со временем был согнут.

Ученые полагают, что такие ложки использовались в разных целях. Ими могли вытаскивать косметику и парфюм из флаконов с длинным горлышком. Кроме того, они могли применяться в медицине. С их помощью из пузырьков доставали и наносили лекарства.

Серебряные лигулы, в отличие от бронзовых, встречаются реже. Из-за антимикробных свойств серебра первые чаще связывают с медицинским применением.

Как отметили в музее, это находка ценная. Она свидетельствует о медицинских знаниях и практике личной гигиены в римский период в Западной Британии.

Ранее сообщалось о находке в итальянской Тускании (регион Лацио). Там обнаружили древний некрополь. Умерших похоронили с предметами роскоши. Кладбище относится к периоду расцвета Римской империи — II—IV вв.екам нашей эры. Скорее всего, оно как-то связано с перевалочной базой мансио, где останавливалась знать.

В числе недавних археологических находок — золотые языки мумий. Их обнаружили в ходе раскопок в древнем городе Оксиринхе (находится на территории современного Египта). В римский период (29 г. до н. э. — 641 г. н. э.) в Древнем Египте считали золото «плотью богов». Предполагалась, что вложенный в рот мумии золотой язык позволит умершему говорить с Осирисом, царем загробного мира.