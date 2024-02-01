В Уэльсе нашли древнеримскую ложку. Вот как ее использовали

В Уэльсе нашли серебряную древнеримскую ложку, которая называется лигула, говорится в заявлении Музея Уэльса (Museum Wales).
У артефакта маленькая круглая чаша и длинная сужающаяся ручка. Черенок ложки когда-то был прямым, но со временем был согнут.
Ученые полагают, что такие ложки использовались в разных целях. Ими могли вытаскивать косметику и парфюм из флаконов с длинным горлышком. Кроме того, они могли применяться в медицине. С их помощью из пузырьков доставали и наносили лекарства.
Серебряные лигулы, в отличие от бронзовых, встречаются реже. Из-за антимикробных свойств серебра первые чаще связывают с медицинским применением.
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