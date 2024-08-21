В Уэльсе девочка во время прогулки нашла следы динозавра

В Уэльсе девочка гуляла с мамой по пляжу и обнаружила пять огромных следов динозавра. По словам специалистов Национального музея, этим отпечаткам более 200 миллионов лет. Они сохранились, поскольку были оставлены в осадочной породе, которая может долго сохранять форму. Расстояние между отпечатками достигало 75 сантиметров.