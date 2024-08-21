В Уэльсе девочка во время прогулки нашла следы динозавра

В Уэльсе девочка гуляла с мамой по пляжу и обнаружила пять огромных следов динозавра. По словам специалистов Национального музея, этим отпечаткам более 200 миллионов лет. Они сохранились, поскольку были оставлены в осадочной породе, которая может долго сохранять форму. Расстояние между отпечатками достигало 75 сантиметров.
«Мы нашли большие ямы, похожие на следы динозавров, мама сделала несколько фотографий, отправила их в музей, и оказалось, что это следы длинношеего динозавра», — приводит слова девочки BBC.
Интересно, что ранее, в 2014 году, на этом же пляже ученые нашли скелет динозавра возрастом около 200 миллионов лет. В 2021 году в том же районе четырехлетняя девочка обнаружила след динозавра.
Ранее эксперты сообщили, что в Монголии найдет новый вид динозавров.