В Тюмени появились первые в России вендинговые автоматы с пельменями

Блюда в автомате хранятся в замороженном виде, всего он может выдать до 80 порций. Когда пельмени заканчиваются, курьер загружает в автомат новые. Технология приготовления продуктов позволяет выдать покупателю блюдо за 2,5 минуты. «Когда покупатель оплачивает блюдо, оно при помощи нашего уникального четырехосевого портального манипулятора перемещается в блок разогрева. После уже горячие пельмени попадают в окно выдачи. Здесь же покупатель может взять вилку и соус», — рассказал генеральный директор компании «Пель-Мени» Семен Фролов.



Производство автоматов находится в Казани. Компания полностью занимается созданием и оборудования, и его программной части.



Ирина Пичурина