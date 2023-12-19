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14:50 (мск), источник: РБК Life

В Тюмени научились применять бифидобактерии для заживления ран

Новая ткань в организме воспроизводится без побочных эффектов.

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Источник: Freepik

Бифидобактерии усиливают процессы заживления порезов и ожогов, и на их основе можно разработать лекарственные спреи и мази. К такому выводу пришли ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ) в ходе исследования влияние продуктов вторичного метаболизма бифидобактерий (Bifidobacterium bifidum) на свойства клеток кожи человека. Своими выводами они поделились в журнале «Медицинская иммунология».

Бифидобактерии — род грамположительных анаэробных бактерий, являющийся важнейшим представителем микрофлоры человека.

Как пояснили в вузе, ключевая роль в заживлении ран принадлежит фибробластам — клеткам кожи, синтезирующим коллаген, эластин, гиалуроновую кислоту и другие важные компоненты, отвечающие за упругость и эластичность кожи. Поиском стимуляторов этих процессов заняты многие исследователи.

Сотрудники кафедры микробиологии и НИИ медицинских биотехнологий и биомедицины ТМУ исследовали влияние супернатанта (жидкости, остающейся после осаждения нерастворимых веществ) бифидобактерий на свойства фибробластов человека. Они доказали, что продукты вторичного метаболизма бифидобактерий усиливают продуцирование (воспроизведение) эластина и коллагена, а также цитокинов различной направленности. Все это ускоряет заживление ран, стимулирует разрастание тканей без нежелательных побочных эффектов.

Супернатант Bifidobacterium bifidum можно использовать для ускоренного заживления без рубцов различных ран — от порезов до ожогов. На его основе в перспективе можно разработать различные лекарственные спреи и мази.

Елена Костоломова
кандидат биологических наук, доцент кафедры микробиологии ТМУ
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