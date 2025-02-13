В турпоездах России появятся спортзалы и детские зоны

На сегодняшний день в России туристические поезда предлагают поездки по множеству регионов, включая экскурсии и гастрономические туры. Например, из Москвы можно отправиться в белорусский вояж с посещением Беловежской Пущи и Бреста всего за 39 950 рублей. Однодневный тур во Владимир обойдется от 13 950 рублей, где туристов ждут блины и традиционные угощения. В Санкт-Петербурге также есть возможность посетить парк Рускеала на ретропоезде за 6390 рублей.