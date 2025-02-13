В турпоездах России появятся спортзалы и детские зоны

Новый закон для железнодорожного туризма
Госдума приняла закон, который разделяет пассажирские и туристические перевозки на железной дороге. Теперь в стране появятся такие понятия, как «железнодорожный туризм» и «туристический поезд». Это позволит создать новые правила для перевозки экскурсантов и внедрить дополнительные услуги, такие как обзорные вагоны, спортзалы и развлекательные программы, сообщает Парламентская газета.
Согласно закону, в туристических поездах будут семейные вагоны с детскими зонами и лаунж-зоны для отдыха. Пассажиров будут развлекать музыкальные выступления, а вагоны смогут использоваться как отели на колесах. Также пересмотрят правила перевозки багажа и спортивного инвентаря, а некоторые ограничения, такие как запрет на перевозку больных и опасных грузов, останутся в силе.
Опыт зарубежных стран
Авторы закона изучили международный опыт и вдохновились успешными примерами из других стран. Например, в Индии есть поезд Maharajas Express, а в Японии — Twilight Express Mizukaze, где путешественники могут наслаждаться комфортом и разнообразными услугами. В СССР также были популярны экскурсионные поезда, которые предлагали тщательно продуманные маршруты с остановками для экскурсий.
На сегодняшний день в России туристические поезда предлагают поездки по множеству регионов, включая экскурсии и гастрономические туры. Например, из Москвы можно отправиться в белорусский вояж с посещением Беловежской Пущи и Бреста всего за 39 950 рублей. Однодневный тур во Владимир обойдется от 13 950 рублей, где туристов ждут блины и традиционные угощения. В Санкт-Петербурге также есть возможность посетить парк Рускеала на ретропоезде за 6390 рублей.
Ранее сообщалось о гастрономической карте России, созданной Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент). Она включает в себя 215 уникальных продуктов и напитков, произведенных в 73 регионах страны.