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В турпоездах России появятся спортзалы и детские зоны

В 2024 году российские туристы совершили более 92 миллионов поездок по стране. Спрос на внутренний туризм растет, и теперь железнодорожные путешествия станут более комфортными благодаря новым услугам.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Новый закон для железнодорожного туризма

Госдума приняла закон, который разделяет пассажирские и туристические перевозки на железной дороге. Теперь в стране появятся такие понятия, как «железнодорожный туризм» и «туристический поезд». Это позволит создать новые правила для перевозки экскурсантов и внедрить дополнительные услуги, такие как обзорные вагоны, спортзалы и развлекательные программы, сообщает Парламентская газета.

Согласно закону, в туристических поездах будут семейные вагоны с детскими зонами и лаунж-зоны для отдыха. Пассажиров будут развлекать музыкальные выступления, а вагоны смогут использоваться как отели на колесах. Также пересмотрят правила перевозки багажа и спортивного инвентаря, а некоторые ограничения, такие как запрет на перевозку больных и опасных грузов, останутся в силе.

Опыт зарубежных стран

Авторы закона изучили международный опыт и вдохновились успешными примерами из других стран. Например, в Индии есть поезд Maharajas Express, а в Японии — Twilight Express Mizukaze, где путешественники могут наслаждаться комфортом и разнообразными услугами. В СССР также были популярны экскурсионные поезда, которые предлагали тщательно продуманные маршруты с остановками для экскурсий.

На сегодняшний день в России туристические поезда предлагают поездки по множеству регионов, включая экскурсии и гастрономические туры. Например, из Москвы можно отправиться в белорусский вояж с посещением Беловежской Пущи и Бреста всего за 39 950 рублей. Однодневный тур во Владимир обойдется от 13 950 рублей, где туристов ждут блины и традиционные угощения. В Санкт-Петербурге также есть возможность посетить парк Рускеала на ретропоезде за 6390 рублей.

Ранее сообщалось о гастрономической карте России, созданной Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент). Она включает в себя 215 уникальных продуктов и напитков, произведенных в 73 регионах страны.