Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Туркмении предложили не повышать зарплаты из-за «высокого уровня жизни»

В Туркмении заявили о необходимости остановить рост зарплат и пособий, потому что в стране и так «высокий уровень жизни». Об этом сообщает газета «Независимый Туркменистан».

Источник: AP 2024

20 сентября состоялось заседание Халк Маслахаты (Верховный совет — прим. ред.), на котором выступил почетный старейшина Язмырат Атамырадов. Он публично обратился к председателю совета Гурбангулы Бердымухамедову, который носит официальный титул Аркадаг (покровитель).

«Учитывая высокий уровень социально-бытовых условий людей, предлагаю перестать повышать заработную плату, пенсии, государственные пособия, стипендии для студентов. От чистого сердца просим вас поддержать это предложение», — сказал Атамырадов.

По его словам, льгот, подобных туркменским, не предоставляет ни одно государство в мире, поэтому деньги следует направлять не на увеличение зарплат, а на развитие страны и другие направления.

До этого в Туркмении предложили исламским странам создать единый энергетический пояс. По мнению Гурбангулы Бердымухамедова, реализация данной инициативы позволит объединить крупные сырьевые и индустриальные центры. Более того, многим государствам удастся сократить пути доставки различных товаров и энергоносителей.