В Туркмении предложили не повышать зарплаты из-за «высокого уровня жизни»

20 сентября состоялось заседание Халк Маслахаты (Верховный совет — прим. ред.), на котором выступил почетный старейшина Язмырат Атамырадов. Он публично обратился к председателю совета Гурбангулы Бердымухамедову, который носит официальный титул Аркадаг (покровитель).
«Учитывая высокий уровень социально-бытовых условий людей, предлагаю перестать повышать заработную плату, пенсии, государственные пособия, стипендии для студентов. От чистого сердца просим вас поддержать это предложение», — сказал Атамырадов.
По его словам, льгот, подобных туркменским, не предоставляет ни одно государство в мире, поэтому деньги следует направлять не на увеличение зарплат, а на развитие страны и другие направления.
До этого в Туркмении предложили исламским странам создать единый энергетический пояс. По мнению Гурбангулы Бердымухамедова, реализация данной инициативы позволит объединить крупные сырьевые и индустриальные центры. Более того, многим государствам удастся сократить пути доставки различных товаров и энергоносителей.