В Турции заблокировали Instagram

Американская компания Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) осудила нападение боевиков на Израиль в октябре 2023 года и предупредила, что принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram (принадлежат запрещенной и признанной экстремистской в РФ Meta) будут блокировать публикации под авторством «Хамас». Удалению также подлежат посты с поддержкой палестинского движения.