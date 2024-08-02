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В Турции заблокировали Instagram

Доступ к социальной сети Instagram (принадлежит запрещенной и признанной экстремистской в РФ Meta) ограничен на территории Турции по решению Совета по технологиям и коммуникациям. Причины и продолжительность блокировки в базе данных ведомства, скриншот которой публикует NTV, не называются.

Источник: Reuters

По версии турецкого телеканала, ограничение доступа быть связано с решением социальной сети удалить публикации с соболезнованиями в связи с гибелью главы политбюро палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании. С осуждением платформы после этого выступил глава управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Американская компания Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) осудила нападение боевиков на Израиль в октябре 2023 года и предупредила, что принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram (принадлежат запрещенной и признанной экстремистской в РФ Meta) будут блокировать публикации под авторством «Хамас». Удалению также подлежат посты с поддержкой палестинского движения.