В Турции вор трое суток скрывался в ограбленном ювелирном магазине

В детективных историях часто говорят, что преступник возвращается на место преступления. Но есть один случай, когда такого точно не происходит: если преступник оттуда даже не уходил.
Именно это на днях произошло в Турции: полиция трое суток разыскивала человека, ограбившего ювелирный магазин, а он все это время прятался… в самом магазине.
Историей, которая произошла в городе Адана на юге страны, поделилось турецкое издание Haberler. Преступник залез в ювелирный магазин по вентиляции и украл оттуда 3 килограмма золотых украшений и 100 тысяч турецких лир (270 тысяч рублей).
Владелец магазина обратился в полицию, но розыскные мероприятия успехом не увенчались. Впрочем, стражи правопорядка продолжили следить за магазином — и через трое суток увидели, как из вентиляции выбирается неизвестный.
Мужчина быстро ушел из поля зрения камеры, но далеко не ушел — несмотря на попытку убежать, его схватили всего в нескольких кварталах от торгового центра, где произошло преступление. Денег и драгоценностей у мужчины при себе не было — они остались в вентиляции.
Как показала видеозапись, грабитель периодически покидал свое убежище в поисках еды — ее он искал в близлежащих мусорных баках. Арестованного мужчину отправили в больницу, где после обследования его передадут в участок для допроса.
За эти три дня владелец магазина уже успел забрать заявление о краже, не надеясь, что украденное смогут вернуть.
Почему грабитель решил спрятаться так близко к месту преступления и каким был его дальнейший план, стражам правопорядка еще предстоит узнать.
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