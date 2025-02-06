В Турции вор трое суток скрывался в ограбленном ювелирном магазине

Мужчина быстро ушел из поля зрения камеры, но далеко не ушел — несмотря на попытку убежать, его схватили всего в нескольких кварталах от торгового центра, где произошло преступление. Денег и драгоценностей у мужчины при себе не было — они остались в вентиляции.