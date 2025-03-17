В Турции тарологов и астрологов ловят за неуплату налогов

Карты таро, астрология и другие эзотерические практики пользуются большой популярностью по всему миру. Отдельно буму популярности таких занятий и их коммерциализации помогли социальные сети: благодаря ним обратиться к услугам гадалки можно даже не выходя из дома.
Многие «специалисты» в этой области начинают оказывать коммерческие услуги и продавать свой продукт с помощью интернета, но платить налоги при этом они не стремятся. Необычно такую проблему решили в Турции: Министерство финансов страны решило бороться с неплательщиками с помощью искусственного интеллекта.
Про новую методику рассказал турецкий портал Anadolu Agency. Как объяснили изданию в ведомстве, предметом внимания налоговой службы стали люди, занимающиеся предсказанием судьбы, астрологией, общением с духами, спиритуализмом, лечением пиявками, составлением натальных карт, волшебством, медитацией, нумерологией, талисманами и рэйки (альтернативной медициной) — а точнее, те, кто предлагает все эти услуги другим за деньги.
Министерство проанализировало бизнес-модели в этом секторе экономики с помощью ИИ, который помог упорядочить и выявить закономерность в данных об оказании услуг, документах о проведенных транзакциях и других цифровых следах предпринимателей.
Чиновники выяснили, что все данные о сделках часто остаются внутри групповых чатов в Телеграме и WhatsApp. Кроме того, число подписчиков у предпринимателей-эзотериков растет во время каждой трансляцией и падает после ее окончания, а люди платят за каждый сеанс. Сами по себе эти сведения являются общим местом — интересное началось дальше.
Министерство составило карту онлайн-активности подписчиков и самих предпринимателей, а также собрало данные о финансовых транзакциях подозреваемых лиц за последние три года и заставило ИИ выявить закономерности, которые позволили бы подтвердить регулярные переводы денег в указанные моменты времени.
После этого чиновники смогли составить список тех, кто не указал данные об этих доходах в налоговой декларации — а значит, скрыл прибыль от государства. В списке набралось 1034 «подозрительных» налогоплательщика, каждого из которых проверят уже живые люди — общая сумма сокрытых налогов составила 1,8 миллиардов турецких лир (4,1 млрд рублей).
Кроме того, ИИ показал, что 295 человек, регулярно получающих доход, вообще не подали декларации — а значит, точно нарушили закон. Как сообщает министерство, на данном этапе каждого, кого подозревают в сокрытии налогов, пригласили в ведомство для беседы.
При этом чиновники допускают, что нарушитель мог просто «ошибиться»: в таком случае ошибку нужно признать и возместить неуплаченные налоги. Если же гражданин откажется признавать просчет и компенсировать нужные суммы, его ждет финансовый аудит, который позволит выяснить истинность подозрений.
Министр финансов Турции Мехмет Симсет подчеркнул, что многие, кто занимается подобными практиками, могут думать, что они просто оказывают скромные услуги за вознаграждение, но это все равно является индивидуальной предпринимательской деятельностью, а значит, с такого дохода нужно платить налоги.
«2024 год мы проверим еще раз: отдельно и более тщательно. На данном этапе урегулирования рынка любого, кто согласится компенсировать разницу в налогах, не ждет никакое наказание — но если эти доходы не будут отражены в следующей налоговой декларации, в отношении нарушителей примут меры», — пояснил министр.
Ранее рассказывали, как обстоят дела с этой сферой в России: в нашей стране подобное предпринимательство хотят запретить вовсе.