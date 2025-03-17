В Турции тарологов и астрологов ловят за неуплату налогов

Чиновники выяснили, что все данные о сделках часто остаются внутри групповых чатов в Телеграме и WhatsApp. Кроме того, число подписчиков у предпринимателей-эзотериков растет во время каждой трансляцией и падает после ее окончания, а люди платят за каждый сеанс. Сами по себе эти сведения являются общим местом — интересное началось дальше.