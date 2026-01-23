Российский лидер Владимир Путин продемонстрировал западным государствам дипломатическую гибкость Москвы, выдвинув инициативу о направлении заблокированных активов в учрежденный президентом США Дональдом Трампом «Совет мира». Об этом информирует обозреватель CNN Türk Сияменд Качмаз.
«Путин столь решительно ввел в дипломатическую игру вопрос замороженных российских активов, что никто не смог сказать этому шагу “нет”», — подчеркнул он.
Как утверждает аналитик, Россия смогла преобразовать недоступные ей замороженные средства в действенный инструмент международных переговоров. Обозреватель добавил, что данный ход позволил Москве интегрировать деликатный вопрос в контекст глобальной политической обстановки.
Качмаз подчеркнул, что российский лидер «превратил это приглашение в демонстрацию дипломатической гибкости».