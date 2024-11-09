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В Турции раскрыли секретные свойства замороженного лимона

Специалисты посоветовали не просто выжимать лимонной сок в блюда, а использовать его целиком, предварительно заморозив.

Источник: Unsplash.com

Как сообщает турецкое издание Türkiye, в таком виде лимон превращается в оздоровительную натуральную добавку и способен оказывать благотворное влияние на многие процессы в организме.

В публикации говорится, что замороженный лимон не только способствует выведению токсинов из организма и поддержанию жизненного тонуса, но и восстанавливает и омоложивает кожу, так как участвует в синтезе коллагена. Кроме этого он действует, как антиоксидант, укрепляет кости и сухожилия.

Замороженный лимон помогает организму бороться с гриппом и простудой, бактериями, грибками, инфекциями, ускоряет заживление ран и ожогов, способен предотвратить сердечные заболевания.

Особенно оценят замороженный лимон те, кто борется с лишним весом, так как он снижает уровень «плохого» холестерина в крови и усоряет метаболические функции.

Турецкие специалисты рекомендуют оставить лимон целиком в морозильной кмере на ночь, а утром натереть его вместе с кожурой и использовать для приготовления салатов, супов, вторых блюд, овощного рагу. Натертый лимон также можно хранить в морозилке и использовать по мере надобности.