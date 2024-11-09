В Турции раскрыли секретные свойства замороженного лимона

Как сообщает турецкое издание Türkiye, в таком виде лимон превращается в оздоровительную натуральную добавку и способен оказывать благотворное влияние на многие процессы в организме.
В публикации говорится, что замороженный лимон не только способствует выведению токсинов из организма и поддержанию жизненного тонуса, но и восстанавливает и омоложивает кожу, так как участвует в синтезе коллагена. Кроме этого он действует, как антиоксидант, укрепляет кости и сухожилия.
Особенно оценят замороженный лимон те, кто борется с лишним весом, так как он снижает уровень «плохого» холестерина в крови и усоряет метаболические функции.
Турецкие специалисты рекомендуют оставить лимон целиком в морозильной кмере на ночь, а утром натереть его вместе с кожурой и использовать для приготовления салатов, супов, вторых блюд, овощного рагу. Натертый лимон также можно хранить в морозилке и использовать по мере надобности.