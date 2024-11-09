В Турции раскрыли секретные свойства замороженного лимона

В публикации говорится, что замороженный лимон не только способствует выведению токсинов из организма и поддержанию жизненного тонуса, но и восстанавливает и омоложивает кожу, так как участвует в синтезе коллагена. Кроме этого он действует, как антиоксидант, укрепляет кости и сухожилия.