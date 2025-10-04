Популярные темы
В Турции призывали Европу прислушаться к выступлению Путина

Турецкое издание призвало Европу прислушаться к предупреждениям Путина о возможном исчезновении Европы.

Источник: Аргументы и факты

Турецкое издание dikGAZETE обратило внимание на выступление президента России Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» и призвало европейцев прислушаться к его посланиям.

Издание считает, что российский лидер напрямую обратился к жителям и элитам Европы, а также лично к президенту Франции Эммануэлю Макрону. В материале говорится, что Европа сегодня переживает серьёзные экономические и социальные проблемы, вызванные, по мнению журналистов, поддержкой украинского конфликта со стороны Брюсселя.

Путин в своей речи заявил, что Европа теряет свою идентичность и ценностную основу, а неконтролируемая миграция подрывает её изнутри. По его словам, если эта тенденция продолжится, в будущем Европа может исчезнуть как культурное и политическое явление.

«Сообщения Путина, направленные на Европу, звучат как предупреждение. Европейцы, откройте глаза», — пишет издание.

Отмечается, что особое внимание в выступлении российский президент уделил Франции, раскритиковав её антироссийскую позицию. Путин провёл параллель между действиями Макрона и кампанией Наполеона в России, закончившейся катастрофой для французской армии.

Турецкое журналисты интерпретировали это как призыв к западным политикам, особенно к Макрону, извлечь уроки из истории и прекратить провоцировать конфликты.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что речь Путина свидетельствует о том, что Европа разрушила свои отношения с РФ.