В Турции полиция задержала абитуриента за сдачу экзамена с помощью ИИ

Турецкая полиция в провинции Испарта арестовала абитуриента за мошенничество во время вступительных экзаменов в университет. Об этом сообщило местное информационное агентство «Анадолу».
Молодой человек использовал импровизированное устройство с программным обеспечением на основе искусственного интеллекта (ИИ). Искусственный разум помогал юноше отвечать на вопросы теста. Абитуриента задержали и поместили под стражу до решения суда. Задержан был также еще один человек, который помогал находчивому мошеннику.
На видео, опубликованном турецким порталом Son Saat, офицер полиции показывает, как именно действовал студент.
Он использовал камеру, замаскированную под пуговицу рубашки. «Маршрутизатор» был спрятан в подошве его обуви. Система работала путем сканирования экзаменационных вопросов с помощью крошечной камеры. Информацию затем обрабатывал искусственный интеллект, генерировал правильные ответы и сообщал их юноше через наушник. Добавляется, что мошенничество на экзамене при поступлении в университет считается в стране серьезным правонарушением.
В кино похожий способ сдачи экзамена был показан в ленте «Операция “Ы” и другие приключения Шурика» режиссера Леонида Гайдая. В комедии герой Виктора Павлова на экзамене уже тогда попытался использовать передовые технологии. Правда, на том конце провода вместо ИИ находился товарищ, диктующий верные ответы.
Недавно громкий случай произошел в России, который также связан с использованием студентом технологий ИИ. Прецедент создал студент Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Жадан. Он написал диплом при помощи чат-бота ChatGPT. Нейросеть сгенерировала 60 страниц работы, а также введение, анализ, заключение и ссылки на литературу. Самому Жадану после этой истории предложили работу в «М. Видео». В компании он занял должность нейросетолога, который занимается написанием материалов с помощью чат-бота от OpenAI и генерированием иллюстраций через Midjourney.