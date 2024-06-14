В Турции полиция задержала абитуриента за сдачу экзамена с помощью ИИ

Недавно громкий случай произошел в России, который также связан с использованием студентом технологий ИИ. Прецедент создал студент Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Жадан. Он написал диплом при помощи чат-бота ChatGPT. Нейросеть сгенерировала 60 страниц работы, а также введение, анализ, заключение и ссылки на литературу. Самому Жадану после этой истории предложили работу в «М. Видео». В компании он занял должность нейросетолога, который занимается написанием материалов с помощью чат-бота от OpenAI и генерированием иллюстраций через Midjourney.