В Турции показали уникальные восстановленные доспехи римского легионера

Доспехи римского легионера, найденные в древнем городе Сатала в 2020 году, восстановлены. Единственная известная в мире модель брони, получившая название Lorica Squamata (можно перевести как «Лорика Чешуйчатая»), была полностью отреставрирована специалистами Эрзурумской региональной лаборатории реставрации и консервации.
Большой удачей стало то, что артефакт сохранился практически в идеальном состоянии, сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой в своем аккаунте в социальной сети X (предыдущее название — Twitter, доступ к социальной сети заблокирован на территории России) и поделился видео, как велась реставрация.
Сатала — древний город, основанный императором Веспасианом в 72 году нашей эры для защиты восточной границы Римской империи. Расположенный на пересечении торговых путей в Месопотамию через реку Евфрат, Сатала был торговым и военным центром в римский период, также играл важную роль в войнах между римлянами и парфянами и сасанидами.
Руины города находятся на территории современной Турции, на северо-востоке страны, в муниципалитете Гюмюшхане. Он был заброшен после арабского вторжения в VII веке. Несколько лет назад археологи впервые обнаружили здесь некрополь римских легионеров. Вместе с ними находилось военное снаряжение, включая наконечники копий и стрел. По данным ученых, это первый некрополь римских легионеров, обнаруженный в Анатолии. Большая часть найденных артефактов предварительно датировалась III веком нашей эры.
Доспехи Lorica Squamata вместе с почвой, в которой они были обнаружены, сначала тщательно изучили с помощью рентгена и томографии в Эрзурумском университете Ататюрка. По сохранившимся слоям брони были определены ее точные размеры и частично свойства металла, из которого она изготовлена изначально. После того как все сохранившиеся части доспехов были законсервированы и укреплены, броню пришили на манекен и кропотливо отреставрировали. На это ушло три года. По словам экспертов, «великолепный артефакт открыл историкам уникальное окно в воинское прошлое Римской империи».
Императора Веспасиана, основавшего древний город на территории современной Турции, недавно сыграл в новом сериале двукратный лауреат премии «Оскар» Энтони Хопкинс. Шоу называется «Обреченные на славу» и снято в духе «Гладиатора». Сюжет разворачивается вокруг гладиаторских соревнований в Древнем Риме и коррумпированной природы организации этих массовых зрелищ. Действие переносит зрителя в Рим 79-го года нашей эры, где власть держит население в узде двумя факторами: бесплатной едой и зрелищными развлечениями.
Тит Флавий Веспасиан — римский император в 69−79 годах нашей эры, основатель династии Флавиев. Политика Веспасиана была направлена на усиление и централизацию власти. Главной опорой правителя была хорошо оплачиваемая им армия легионеров.