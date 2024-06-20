В Турции показали уникальные восстановленные доспехи римского легионера

Доспехи Lorica Squamata вместе с почвой, в которой они были обнаружены, сначала тщательно изучили с помощью рентгена и томографии в Эрзурумском университете Ататюрка. По сохранившимся слоям брони были определены ее точные размеры и частично свойства металла, из которого она изготовлена изначально. После того как все сохранившиеся части доспехов были законсервированы и укреплены, броню пришили на манекен и кропотливо отреставрировали. На это ушло три года. По словам экспертов, «великолепный артефакт открыл историкам уникальное окно в воинское прошлое Римской империи».