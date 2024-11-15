В Турции оценили угрозу оттока туристов после отмены all inclusive в отелях

Представители турецкого турбизнеса неоднократно призывали пересмотреть формат услуг «все включено» (all inclusive) в отелях, писало ранее издание Turizm Gazetesi. Председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу ранее предложил отказаться от этой системы услуг и перейти на вариант, когда туристы выбирают только нужные им опции. В качестве примера Кавалоглу привел вариант выбора отдыха в гостинице «без алкоголя».
«Не думаю, что это (отмена системы — ред.) будет способствовать снижению (числа туристов — ред.). Чувствуется усталость от нее, ситуация вызывает беспокойство», — сказал Устаоглу.
В Турции отдыхать в отеле и питаться по системе «всё включено» значительно выгоднее, чем в кафе или ресторане за его пределами, поскольку цены там за последние два года увеличились в пять и более раз, сообщили ранее в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). По словам Александра Лиры, директора по продажам онлайн-агрегатора туров Travelata, рост цен связан с инфляцией, ростом стоимости мяса и других продуктов.
Советник мэра Антальи по туризму Осман Айык ранее заявил РИА Новости, что полный отказ от системы «все включено» в турецких гостиницах маловероятен, но возможно появление вариаций ввиду различных требований туристов и выросших цен на отдых.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна планирует принять по итогам 2024 года 60 миллионов туристов, получив доходы от индустрии туризма в 60 миллиардов долларов.