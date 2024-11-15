В Турции оценили угрозу оттока туристов после отмены all inclusive в отелях

В Турции отдыхать в отеле и питаться по системе «всё включено» значительно выгоднее, чем в кафе или ресторане за его пределами, поскольку цены там за последние два года увеличились в пять и более раз, сообщили ранее в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). По словам Александра Лиры, директора по продажам онлайн-агрегатора туров Travelata, рост цен связан с инфляцией, ростом стоимости мяса и других продуктов.