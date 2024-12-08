В Турции обнаружен предполагаемый саркофаг «Санта-Клауса»

Известно, что обнаруженный на глубине около 1,8 м под землей известняковый саркофаг достигает в длину 1,8 м и в глубину около 1,5 м. На данный момент это все сведения, полученные о данном артефакте. По словам археологов из Министерства культуры и туризма Турции, ожидается, что по мере продолжения раскопок появится больше подробностей.