В Турции обнаружен предполагаемый саркофаг «Санта-Клауса»

В Турции группа археологов обнаружила саркофаг, который, по их мнению, может принадлежать Николаю Чудотворцу — великодушному христианскому святому, вдохновившего на «создание» Санта-Клауса. Об этом пишет New York Post.
Сообщается, что исследователи обнаружили саркофаг в самом сердце церкви VII века, построенной в честь Николая Чудотворца. Он был епископом в IV веке в средиземноморском городе Мира (Ликия) до своего предполагаемого переезда на Северный полюс.
Святой приобрел большую известность после своей смерти, поэтому византийский император Феодосий II построил на том месте, где Николай Чудотворец совершал свое служение, грандиозную церковь в его честь.
Согласно писаниям, Николай Чудотворец раздавал подарки и являлся покровителем детей, торговцев и раскаявшихся воров. Вдохновившись деяниями и жизнью святого, люди придумали добродушного Санта-Клауса.
Известно, что обнаруженный на глубине около 1,8 м под землей известняковый саркофаг достигает в длину 1,8 м и в глубину около 1,5 м. На данный момент это все сведения, полученные о данном артефакте. По словам археологов из Министерства культуры и туризма Турции, ожидается, что по мере продолжения раскопок появится больше подробностей.
Наша самая большая надежда — найти надпись на саркофаге. Это помогло бы прояснить содержание захоронения и позволило бы нам определить точный период, к которому оно относится.
Прежде считалось, что кости святого Николая находились в Венеции (Италия) со времен Первого крестового похода, который начался в 1096 году. Теперь эксперты предполагают, что они были вывезены из Италии.
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