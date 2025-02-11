В Турции нашли изготовленный в V веке фильтр для напитков

В древнем городе Адрианополисе (Турция) нашли бронзовый фильтр для напитков, изготовленный в V веке н. э., пишет Heritage Daily со ссылкой на Университет Карабюк.
Конусообразный артефакт достигает в длину 9,2 см, у него есть и кольцо для переноски. Небольшие отверстия в фильтре позволяли пропускать жидкость, при этом твердые ингредиенты оставались внутри предмета.
Фильтр предназначался для многоразового использования. После применения его чистили и хранили до следующего случая.
Земли были населенными в медном веке, в период господства Рима и во время существования Византии, однако впоследствии были заброшены, а город превратился в руины.
На раскопках здесь находили термы, театр, виллы, храмы украшенные мозаикой с изображением упоминаемых в Библии рек — Гихон, Пишон, Тигр, Евфрат. Также на мозаиках Адрианополиса можно заметить многочисленные изображения животных.
Именно мозаики прославили город. Эрсин Челикбаш из Университета Карабюка даже назвал местность «райским садом мозаики».
Ранее сообщалось, что археологи из Сельчукского университета (Турция) обнаружили в древнем городе Гераклея (Латмос) мозаики с изображением фламинго, крокодилов, дельфинов и угрей. Рисунки нашли в древнеримских термах. Шесть крокодилов изобразили во фригидарии (прохладная комната в купальнях). Такие рептилии в Гераклее не водились, изображения довольно детальные, так что эксперты предположили, что создавший их художник был странствующим мастером и видел хищников в другом регионе.