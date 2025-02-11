В Турции нашли изготовленный в V веке фильтр для напитков

Ранее сообщалось, что археологи из Сельчукского университета (Турция) обнаружили в древнем городе Гераклея (Латмос) мозаики с изображением фламинго, крокодилов, дельфинов и угрей. Рисунки нашли в древнеримских термах. Шесть крокодилов изобразили во фригидарии (прохладная комната в купальнях). Такие рептилии в Гераклее не водились, изображения довольно детальные, так что эксперты предположили, что создавший их художник был странствующим мастером и видел хищников в другом регионе.