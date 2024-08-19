В Турции нашли глиняную фигурку женщины с редкой деталью

Ранее археологи находили фигурки с вырезанными глазами и носами. «Однако на этой статуэтке мы видим, что и рот обозначен в виде отверстия. Также отверстие сделано в шее, оно могло изображать украшение», — отметили специалисты. Также они добавили, что статуэтка могла использоваться в религиозных обрядах, связанных с изобилием и плодородием.