В Турции нашли глиняную фигурку женщины с редкой деталью

В Улуджак-Хююке в Западной Турции археологи обнаружили глиняную статуэтку женщины. От других подобных находок она отличается наличием обозначенного рта. Об этом пишет Arkeonews.
Курган Улуджак — одно из самых ранних поселений фермерских деревень в Западной Анатолии. Во времена неолита, нового каменного века, люди переходили к оседлому образу жизни, быстро развивалась керамика и сельское хозяйство. В результате произошла неолитическая революция — переход от присваивающего хозяйства к производящему.
Археологи установили, что глиняной фигурке женщины примерно восемь тысяч лет. Ее длина составляет 8−9 сантиметров. Предположительно, статуэтка может представлять человека, который жил в кургане Улуджак и занимал привилегированное положение в обществе.
Ранее археологи находили фигурки с вырезанными глазами и носами. «Однако на этой статуэтке мы видим, что и рот обозначен в виде отверстия. Также отверстие сделано в шее, оно могло изображать украшение», — отметили специалисты. Также они добавили, что статуэтка могла использоваться в религиозных обрядах, связанных с изобилием и плодородием.
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