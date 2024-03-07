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В Турции нашли 8600-летний хлеб

Он находился рядом с разрушенной печью.
Источник: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü

В Чатал-Хююке (Турция) археологи в 2021 году обнаружили хлеб, сделанный в этом городе. Как передает пресс-служба Университета Неджметтина Эрбакана, по предварительным оценкам, находка состояла из пшеницы, гороха и ячменя.

В дальнейшем специалисты проанализировали находку и выяснили, что масса представляла собой остатки заквашенного, но не выпеченного хлеба. Его возраст поставил примерно 8600 лет.

Чатал-Хююк является одним из самых известных доисторических поселений, существовавших примерно в 7100−5600 годах до нашей эры. Этот древний памятник относится к эпохам неолита и халколита. За долгие годы раскопок в этом городе было найдено множество жилых домов, святилищ, захоронений и артефактов, множество из которых было сделано из органических материалов.

Ранее в Иране была обнаружена помада возрастом четыре тысячи лет.

Анна Морозова