В Турции нашли 8600-летний хлеб

В Чатал-Хююке (Турция) археологи в 2021 году обнаружили хлеб, сделанный в этом городе. Как передает пресс-служба Университета Неджметтина Эрбакана, по предварительным оценкам, находка состояла из пшеницы, гороха и ячменя.
В дальнейшем специалисты проанализировали находку и выяснили, что масса представляла собой остатки заквашенного, но не выпеченного хлеба. Его возраст поставил примерно 8600 лет.
Чатал-Хююк является одним из самых известных доисторических поселений, существовавших примерно в 7100−5600 годах до нашей эры. Этот древний памятник относится к эпохам неолита и халколита. За долгие годы раскопок в этом городе было найдено множество жилых домов, святилищ, захоронений и артефактов, множество из которых было сделано из органических материалов.
Ранее в Иране была обнаружена помада возрастом четыре тысячи лет.
Анна Морозова