В Турции нашли 8600-летний хлеб

Чатал-Хююк является одним из самых известных доисторических поселений, существовавших примерно в 7100−5600 годах до нашей эры. Этот древний памятник относится к эпохам неолита и халколита. За долгие годы раскопок в этом городе было найдено множество жилых домов, святилищ, захоронений и артефактов, множество из которых было сделано из органических материалов.