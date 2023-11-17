В Турции нашли 2800-летнюю слоновую кость с резьбой в виде сфинкса — льва с крыльями и человеческой головой, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на археолога Андреаса Шахнера из Германского археологического института, участвовавшего в раскопках. Исследование проводилось недалеко от деревни Boğazkale, расположенной в 145 км к востоку от Анкары, уточняет Live Science.

На артефакте также есть изображение льва и двух растений — вероятно, «древ жизни». Длина слоновой кости — 30 см, а ширина — 10 см. Вероятно, она была длиннее — по бокам предмет сломан. Слоновая кость могла быть элементом декора деревянного предмета мебели или большой шкатулки.

Находка относится к железному веку, добавляет Live Science. Но обнаружили ее в археологическом слое поверх более древнего города эпохи бронзы — столицы Хеттского государства Хаттуса. Хетты ушли с этих территорий в районе 1200 года до н. э.

Раскопки на месте хеттской столицы ведутся с 1906 года, Шахнер их возглавил в 2006 году. По его словам, никогда еще на этих землях не находили «артефакты, украшенные такой насыщенной и прекрасно оформленной сценой».

Открытие указывает, что и после ухода хеттов поселение на данной местности играло важную роль. По мнению Шахнера, находка поможет установить связи между проживавшим здесь населением и представителями других культур.