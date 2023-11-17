В Турции археологи нашли необычную древнюю мозаику со львами

Источник: ANATOLIANARCHAEOLOGY.NET

Хорошо сохранившаяся мозаика с изображением львов обнаружена во время раскопок в древнем городе Прусиада-на-Гипии на территории Турции. Раскопки продолжаются в древнем городе, который расположен в районе Конуралп в Дюздже и называется «Эфесом Западного Причерноморья».

Команда археологов, работавшая в районе над театром древнего города, обнаружила мозаику со львом в сооружении, соединенном с портиком, сообщает arkeonews.net.

Эксперты полагают, что недавно обнаруженная комната, выложенная мозаикой, представляет собой культовое сооружение позднеримского периода (пространство, отражающее общий образ жизни общества или группы, охватывающее определенные ценности, верования, традиции, искусство и другие культурные элементы).

Было установлено, что внутренние стены новой находки, размеры стен которой составляют приблизительно 4,51×6,42 метра, были покрыты мраморными плитами на толстом слое строительного раствора и что помещение имело прямоугольную планировку в направлении север-юг.

Также было замечено основание платформы в северной части помещения. Установлено, что вся комната была покрыта мозаичным полом из тонко обработанных белых, синих, желтых, зеленых и коричневых тессер (маленьких мозаичных камней различных цветов).

Мозаика, украшенная геометрическими узорами, имеет обрамление из более крупных и красочных мозаичных блоков, расположенных в виде рамки. В центре, в квадратной рамке меньшего размера, сделанной из мозаики меньшего размера, изображена сцена.

Эксперты утверждают, что найденные в этой комнате артефакты с изображениями барабанов и флейт указывают на то, что это было «Место культа Диониса».

Губернатор Дюздже Сельчук Аслан заявил в своем аккаунте в социальной сети: «Во время продолжающихся раскопок в древнем городе Дюздже Конуралп (Прусиада-на-Гипии) была обнаружена хорошо сохранившаяся редкая мозаика, изображающая двух львов, смотрящих на сосну с барабанами и флейтой пана, изображенными на ветвях дерева», — сказал он.

Прусиада-на-Гипии, древний город, расположенный в районе Конуральп города Дюздже, был основан на холме, который простирался с востока на запад и заканчивался равниной.

Во 2-м веке до нашей эры вифинийцы во главе со своим царем Прусием I захватили Кирос у государства Мариандинов и Гереклеи. Прусий I улучшил город и украсил его множеством памятников. Он также укрепил его и изменил название на Прусиаду. Древний городской театр, известный местным жителям как «Сорок ступеней», был построен в эпоху эллинизма (300−3030 гг. до н.э.) и включает в себя пристройки римского периода (30 г. до н.э. — 300 г. н.э.).