В Тульской области местные жители заметили верблюдов

О появлении верблюдов рассказали в соцсетях очевидцы. По их словам, в лесу на границе Ясногорского и Заокского районов гуляли два верблюда. В комментариях очевидцы рассказали, что у животных есть хозяин в деревне Милино.
Как сообщает «Первый Тульский», верблюдов содержит местный житель в качестве домашних животных. Иногда верблюды сбегают, и ему приходится их ловить.
Отметим, эти животные убегают довольно часто. Например, летом два верблюда сбежали из детского контактного зоопарка в парке аттракционов «Cedar Point» в США.