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В Тульской области местные жители заметили верблюдов

В Тульской области заметили гуляющих верблюдов. Они прохаживались на границе Ясногорского и Заокского районов.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail

О появлении верблюдов рассказали в соцсетях очевидцы. По их словам, в лесу на границе Ясногорского и Заокского районов гуляли два верблюда. В комментариях очевидцы рассказали, что у животных есть хозяин в деревне Милино.

Как сообщает «Первый Тульский», верблюдов содержит местный житель в качестве домашних животных. Иногда верблюды сбегают, и ему приходится их ловить.

Отметим, эти животные убегают довольно часто. Например, летом два верблюда сбежали из детского контактного зоопарка в парке аттракционов «Cedar Point» в США.