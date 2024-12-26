В ЦРУ утверждают, что на Марсе жили великаны

В докладе Центрального разведывательного управления «Исследование Марса, 22 мая 1984 года» говорится о том, как оно использовало астральную проекцию (идея о том, что сознание человека на некоторый период времени может покинуть свое физическое тело и перемещаться в астрале) для перемещения субъекта исследования на Марс в период времени примерно миллион лет до нашей эры. Об этом пишет ИноСМИ со ссылкой на Daily Mail.
Исследование стало частью проекта «Звездные врата» — секретного подразделения американской армии, основанного в 1977 году для изучения аномальных явлений, таких как ясновидение, телепатия и телекинез. Участниками были мужчины и женщины, которые утверждали, что обладают экстрасенсорным восприятием.
Проект закрыли в 1995 году. За десять лет экстрасенсы участвовали во многих операциях — от определения местонахождения заложников, похищенных исламскими террористическими группировками, до поиска беглых преступников на территории США.
Во время исследований один из экстрасенсов рассказал, что он якобы переместился на Марс, каким он был миллионы лет до нашей эры, и увидел там очертания пирамид, похожих на египетские. Они были цвета охры с оттенками от желтого до ярко-оранжевого.
Затем ясновидящий увидел тени «очень высоких и худых людей в странной одежде». Руководитель эксперимента попросил участника остаться в том же времени, но переместиться в другое место в пространстве. И там оказалась очень длинная дорога с чем-то похожим на памятник Вашингтону.
В другом месте планеты экстрасенс увидел сильную бурю, а великаны прятались от нее в пирамидах, которые, по его словам, использовались для гибернации.
Затем испытуемый сообщил, что эти древние люди умирают. «Их время прошло. Они относятся к этому философски. Они ищут способ выжить, но просто не могут найти», — сказал он. А после беседы с великанами выяснилось, что они жили внутри большого космического корабля.
Также экстрасенс рассказал, что он видел «невероятные места» с вулканами, выбросами газа и странными растениями. Однако они наблюдались не на всей планете.
Больше никаких деталей о жизни на планете нет.
Ранее сотрудник Зоны 51 рассказал, что в 2025 году могут быть раскрыты ее секреты.