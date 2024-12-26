В ЦРУ утверждают, что на Марсе жили великаны

В докладе Центрального разведывательного управления «Исследование Марса, 22 мая 1984 года» говорится о том, как оно использовало астральную проекцию (идея о том, что сознание человека на некоторый период времени может покинуть свое физическое тело и перемещаться в астрале) для перемещения субъекта исследования на Марс в период времени примерно миллион лет до нашей эры. Об этом пишет ИноСМИ со ссылкой на Daily Mail.