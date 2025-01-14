«В целом»: нужна запятая или нет

Для начала запомним, что это словосочетание всегда пишется раздельно. И вместе с опытными филологами и преподавателями русского языка разберемся в том, какой частью речи в предложении может быть «в целом», как при этом правильно использовать запятые, а также воспользуемся полезными советами, которые помогут запомнить эти правила.