В Троице-Сергиевой лавре нашли редкую коллекцию древнего зерна

Более чем за два века на изучаемом археологами участке стояло много деревянных житниц. Они ветшали, так что их разбирали или перестраивали. Некоторые помещения сгорели при пожаре, в связи с этим в культурном слое нашли много сгоревшего и даже негорелого зерна разных времен. В некоторых районах скопления злаков достигали 40 см.