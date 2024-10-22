В Троице-Сергиевой лавре нашли редкую коллекцию древнего зерна

На территории Троице-Сергиевой лавры в ходе раскопок собрали «уникальную по размерам и полноте коллекцию» древнего зерна, ее общий вес превышает 2,5 т, сообщается на сайте Института археологии РАН.
Это одна из самых больших находок археологического зерна в Центральной России. Образцы передали на изучение в Федеральный исследовательский центр «Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова» (Санкт-Петербург).
Сотрудники РАН вели работы на территории житного двора в лавре. В хранилище свозили хлебные запасы с троицких вотчин. Располагалось оно на северо-востоке монастыря.
В его составе были десятки амбаров, а руководил им «большой житенной старец», были у него и подчиненные. Они жили в деревянной избе, стоявшей на житном дворе в XVII веке. В начале XVIII века для них возвели пять каменных келий.
По данным описи 1701 года, только ржи здесь было «десят тысячь девяносто одна четверть с осминою и полтара четверика и пол получетверика и мал четверик», а это свыше 2 тыс. т.
Более чем за два века на изучаемом археологами участке стояло много деревянных житниц. Они ветшали, так что их разбирали или перестраивали. Некоторые помещения сгорели при пожаре, в связи с этим в культурном слое нашли много сгоревшего и даже негорелого зерна разных времен. В некоторых районах скопления злаков достигали 40 см.
Например, здесь обнаружили зерно времен Смуты. За пределами житного двора, возле Плотничьей башни, были найдены растения, относящиеся ко второй половине XV — первой половине XVI века.
Троице-Сергиев монастырь в
«Зерно относилось к числу стратегических запасов. Обитель торговала зерном, снабжала им монастырских крестьян в неурожайные годы, а в случае голода обеспечивала пропитанием голодавших, что было обычной практикой на Руси. Нередко монастырь обеспечивал экстраординарные потребности государства в зерне», — рассказывают в РАН.
Ранее сообщалось о находке в Новосибирской области, там обнаружили ископаемую пыльцу предковых субтропических форм редкого хвойного растения — катайи. Такое растение в Китае называют «гигантской пандой растительного царства». Образцы удалось добыть из скважины в Карасукском районе.
До 1950 года катайя считалась вымершим видом. Сейчас растение можно найти только в условиях горного влажного субтропического климата в ряде провинций на юге Китая. Но в геологическом прошлом ареал катайи был значительно шире. Из-за нынешних особенностей распространения пыльцу предковых форм катайи можно рассматривать в качестве климатических индикаторов.