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Прокуратуры трех регионов предупреждают исламские организации за поддержку многоженства

Прокуратуры Нижегородской и Свердловской областей, а также Москвы предостерегли исламские организации за поддержку многоженства, которое противоречит российским законам.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Александр Артёменков/ТАСС

«По поручению Генпрокуратуры России вынесены предостережения прокуратурой Нижегородской области в адрес председателя совета улемов ДУМ Нижегородской области Мунира Беюсова, прокуратурой Свердловской области — в адрес председателя ДУМ Свердловской области Артура Мухутдинова, прокуратурой Москвы — в адрес главного редактора издательского дома “Медина” Дамира Мухетдинова», — рассказал ТАСС источник в ведомстве.

По словам источника в прокуратуре, Генпрокуратура установила, что религиозные деятели из Поволжья и Урала поддерживают и обосновывают данное заключение, что вызывает серьезные опасения. Ведомство подчеркнуло, что такие идеи могут оскорблять женщин и нарушать права детей, что противоречит основным принципам Конституции и федеральному законодательству.

Предостережения были выписаны с целью предотвращения возможных правонарушений. Важно отметить, что 23 декабря в адрес председателя централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман России было внесено представление об устранении нарушений закона в связи с принятым 17 декабря богословским заключением.

Прокуратура призывает религиозные организации учитывать законодательство страны и избегать распространения идей, которые могут привести к социальной напряженности и нарушению прав граждан. Ведомство продолжит мониторить ситуацию и при необходимости принимать дальнейшие меры для защиты законности и правопорядка.

Ранее глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что многоженство в России необходимо запретить в уголовном порядке.