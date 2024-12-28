Прокуратуры трех регионов предупреждают исламские организации за поддержку многоженства

По словам источника в прокуратуре, Генпрокуратура установила, что религиозные деятели из Поволжья и Урала поддерживают и обосновывают данное заключение, что вызывает серьезные опасения. Ведомство подчеркнуло, что такие идеи могут оскорблять женщин и нарушать права детей, что противоречит основным принципам Конституции и федеральному законодательству.