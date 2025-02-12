В Тоскане приняли закон об эвтаназии

Подобную процедуру одобрили итальянские депутаты левоцентристских сил, среди которых Демократическая партия и «Движение 5 звезд». Принятию проекта на законодательном уровне поспособствовало решение Верховного конституционного суда Италии. Так, он еще в 2019 году признал помощь при проведении эвтаназии законной в нескольких случаях.