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В Тоскане приняли закон об эвтаназии

Областной совет города Тоскана в Италии одобрил законопроект об эвтаназии. Так регион стал первым, кто принял норму при отсутствии национального законодательства. Об этом сообщает местная газета Repubblica.

Источник: Reuters

Эвтаназия — это согласованное с врачами умерщвление, которое может использоваться как облегчение предсмертных страданий неизлечимо больных людей.

Подобную процедуру одобрили итальянские депутаты левоцентристских сил, среди которых Демократическая партия и «Движение 5 звезд». Принятию проекта на законодательном уровне поспособствовало решение Верховного конституционного суда Италии. Так, он еще в 2019 году признал помощь при проведении эвтаназии законной в нескольких случаях.

Обсуждение темы законодательного одобрения эвтаназии началось в Италии еще несколько лет назад. Тогда музыкант Фабио Антониани (DJ Fabo) организовал процедуру добровольного умерщвления в швейцарской клинике.

Ранее в нескольких регионах России приняли закон об эвтаназии бездомных животных.