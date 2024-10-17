В топ претендентов на главные слова года вошли «любовь» и «мир»

Онлайн-голосование за слово года с 17 октября по 17 ноября пройдет на странице «АСТ нонфикшн» во «ВКонтакте», в нем могут принять участие все желающие. Слово года по версии организаторов конкурса будет объявлено 7 декабря в 17:30.