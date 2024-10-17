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В топ претендентов на главные слова года вошли «любовь» и «мир»

В топ-10 также вошли «искусственный интеллект», «ментальное здоровье», «осознанность» и «семья». Финальный список составили с помощью ИИ, слово года объявят 17 декабря по результатам онлайн-голосования.

Источник: Reuters

«Любовь», «мир» и «перемены» вошли в финальный список конкурса претендентов на «Слово года», который проводят импринт «Лингва» («АСТ нонфикшн»), издательство «Мир и образование» и филологический проект «Скворцовские чтения», сообщили РБК организаторы конкурса.

К отбору подключился Центр Art & Science Университета ИТМО. Его эксперты с помощью искусственного интеллекта (ИИ) выбрали топ-10 из ранее уже отобранных в топ-50. Одно из них и станет победителем.

Какие еще слова вошли в десятку:

  • «выборы»;
  • «искусственный интеллект»;
  • «ментальное здоровье»;
  • «осознанность»;
  • «семья»;
  • «ценности»;
  • «цифровизация».

Во время отбора ИИ применял пять критериев, среди которых частота упоминания, эмоциональный отклик у людей, а также широкое использование в разных сферах и ситуациях: от повседневного общения до упоминания в официальных документах.

Ранее организаторы конкурса сообщали, что в список претендентов на слово года вошли в том числе «СВО», «инфобизнес», «иноагент», «миграция», «тапать», «скуф» и «альтушка».

Онлайн-голосование за слово года с 17 октября по 17 ноября пройдет на странице «АСТ нонфикшн» во «ВКонтакте», в нем могут принять участие все желающие. Слово года по версии организаторов конкурса будет объявлено 7 декабря в 17:30.