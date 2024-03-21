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В Томске выяснили, что пищевые аллергии влияют на эмоциональное состояние

С заболеванием сталкиваются 6−8% детей раннего возраста, 2−4% подростков и 2% взрослых.

Источник: Freepik

ТОМСК, 21 марта. /ТАСС/. Пищевая аллергия оказывает негативное влияние на эмоциональное состояние не только пациентов, но и их близких, выяснили при проведении исследования ученые Сибирского государственного медицинского университета. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

«Повседневная жизнь семьи, в которой воспитывается ребенок с пищевой аллергией, больше всего “страдает” из-за трудностей в организации питания. Наибольшее беспокойство вызвано снижением пищевой ценности и ограничениями в рационе кормящей матери и ребенка. Кроме того, такие семьи ограничены в выборе мест отдыха и пунктов общественного питания. Также отмечается нарушение учебного процесса в связи с заболеванием и влияние на эмоциональное состояние детей. Полученные результаты говорят о значительном влиянии пищевой аллергии на жизненный уклад семьи пациента», — приводятся в сообщении слова доктора медицинских наук, проректора по научной работе и последипломной подготовке СибГМУ Ольги Федоровой.

В исследовании приняли участие родители детей с аллергией. По мнению ученых, для повышения качества жизни детей и их родителей (опекунов) необходимо не только лечение, но и информационно-образовательные мероприятия, такие как разработка инструментов информационной поддержки и программ обучения для пациентов с пищевой аллергией и их родителей. Исследование выполнено при финансировании Российского научного фонда.

Пищевая аллергия — распространенное заболевание, с которым сталкивается 6−8% детей раннего возраста, 2−4% подростков и 2% взрослых.