В Томске выяснили, что пищевые аллергии влияют на эмоциональное состояние

«Повседневная жизнь семьи, в которой воспитывается ребенок с пищевой аллергией, больше всего “страдает” из-за трудностей в организации питания. Наибольшее беспокойство вызвано снижением пищевой ценности и ограничениями в рационе кормящей матери и ребенка. Кроме того, такие семьи ограничены в выборе мест отдыха и пунктов общественного питания. Также отмечается нарушение учебного процесса в связи с заболеванием и влияние на эмоциональное состояние детей. Полученные результаты говорят о значительном влиянии пищевой аллергии на жизненный уклад семьи пациента», — приводятся в сообщении слова доктора медицинских наук, проректора по научной работе и последипломной подготовке СибГМУ Ольги Федоровой.