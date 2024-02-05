В Томске создали уникальный биопрепарат для защиты растений от вредителей

Кроме энтомопатогенов (уничтожающих насекомых грибов Metarhizium robertsii, Beauvéria bassiána и бактерий Bacillus thuringiensis), в составе нового препарата есть авермектины.
«Это продукт жизнедеятельности бактерий — токсический яд, который поражает нервную систему вредителей», — уточнили в публикации.
Эксперименты показали, что при совместном применении эффективность энтомопатогенов и авермектинов усиливается. Так, гусениц лугового мотылька обработали авермектинами, Bacillus thuringiensis (Bt) и прототипом их смеси. В последнем случае смертность насекомых была выше в 2−2,5 раза.
Новый препарат предназначается для сельскохозяйственных растений. Он может защитить их от «колорадского жука, капустной совки, лугового мотылька, паутинного клеща, злаковой и бобовой тли».
В ТГУ напомнили, что биоинсектициды безопаснее химических аналогов. Благодаря их использованию можно получить экологически чистую продукцию и снизить нагрузку на агросистемы.
Ранее российские ученые придумали, как защитить картофель от черной парши. Справиться с ней помогает предпосевная обработка смесью бактерий Bacillus subtilis и Bacillus amyloliquefaciens. Они уменьшают концентрацию грибка в четыре раза, а еще благотворно влияют на почву, физиологические показатели растения и увеличивают урожайность — в ходе экспериментов она повысилась на 30%.