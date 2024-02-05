В Томске создали уникальный биопрепарат для защиты растений от вредителей

Ранее российские ученые придумали, как защитить картофель от черной парши. Справиться с ней помогает предпосевная обработка смесью бактерий Bacillus subtilis и Bacillus amyloliquefaciens. Они уменьшают концентрацию грибка в четыре раза, а еще благотворно влияют на почву, физиологические показатели растения и увеличивают урожайность — в ходе экспериментов она повысилась на 30%.