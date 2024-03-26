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В Томске изобрели способ изготовления люминесцентного материала

ТОМСК, 26 марта. /ТАСС/. Способ изготавливать люминесцентные покрытия, которые могут использоваться для дорожного покрытия или в электронной промышленности, разработали в Томском государственном архитектурно-строительном университете. Этот метод более простой и менее энергозатратный, чем зарубежные аналоги, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Источник: AP 2023

«Изобретение относится к электронной промышленности и может быть использовано при изготовлении полупроводниковых светоизлучающих устройств, а также лакокрасочных люминесцирующих покрытий, предназначенных для работы в условиях Крайнего Севера и Арктики. Мы изготовили сухой порошок алюмината стронция, активированный ионами редкоземельных металлов. Его добавление в лакокрасочные составы позволит получить необходимый конечный результат — материалы с люминесцирующими свойствами», — приводятся в сообщении слова директора НИИ строительных материалов вуза Андрея Мостовщикова.

По его словам, в марте ученые получили патент на изобретение способа изготовления люминесцентного материала. Был разработан принципиально новый подход, позволяющий снизить время на получение целевого продукта. Ранее в России применялись в основном добавки, экспортируемые из-за рубежа.

«Перед нашим научным коллективом стояла задача — импортозамещение, в том числе в области изготовления отечественных строительных материалов и добавок. К нам обращались представители компаний и промышленных предприятий: изготовить различные люминесцентные добавки для лакокрасочных материалов. Мы разработали составы, которые необходимы, например, нашим дорожникам для нанесения разметок на дорогах», — приводятся слова Мостовщикова.

Вуз является участником государственной программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».