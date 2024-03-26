В Томске изобрели способ изготовления люминесцентного материала

«Изобретение относится к электронной промышленности и может быть использовано при изготовлении полупроводниковых светоизлучающих устройств, а также лакокрасочных люминесцирующих покрытий, предназначенных для работы в условиях Крайнего Севера и Арктики. Мы изготовили сухой порошок алюмината стронция, активированный ионами редкоземельных металлов. Его добавление в лакокрасочные составы позволит получить необходимый конечный результат — материалы с люминесцирующими свойствами», — приводятся в сообщении слова директора НИИ строительных материалов вуза Андрея Мостовщикова.