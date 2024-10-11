В TikTok набирает популярность тренд «Теория октября». Что это такое

Эксперты подтверждают, что осень действительно стимулирует желание меняться. Психотерапевт Брианна Паруоло считает, что опадающие листья за окном символизируют освобождение от старого и начало нового. Она добавила, что октябрь — период как нельзя лучше подходит для переоценки своих целей и избавления от ненужных привычек и возможность проявить себя с лучшей стороны, в учебе или на работе.