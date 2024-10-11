В TikTok набирает популярность тренд «Теория октября». Что это такое

В TikTok набирает популярность новый тренд под названием «Теория октября». Пользователи соцсети активно обсуждают идею, что октябрь — это месяц, когда появляется желание изменить свою жизнь к лучшему, как в начале нового года. На данный момент тег «Теория октября» упоминается в более чем 36 млн постов, сообщает Daily Mail.
В новом тренде пользователи рассуждают о том, что видят в октябре возможность начать что-то новое или изменить привычки. Этот месяц называют «мини-январем», так как люди начинают ставить перед собой цели, осмыслять прошедший год и строить планы — что нужно успеть до конца года.
Эксперты подтверждают, что осень действительно стимулирует желание меняться. Психотерапевт Брианна Паруоло считает, что опадающие листья за окном символизируют освобождение от старого и начало нового. Она добавила, что октябрь — период как нельзя лучше подходит для переоценки своих целей и избавления от ненужных привычек и возможность проявить себя с лучшей стороны, в учебе или на работе.
Кроме того, Паруоло отметила, что в октябре до Нового года остается около трех месяцев, чего вполне достаточно для формирования новой привычки и достижения первых результатов. По ее словам, если начать меняться в октябре, к Новому году хорошая привычка окончательно укоренится в жизни и поможет легче настроиться на продуктивный лад.
Можно указать конкретные сроки, когда они должны быть реализованы. Это поможет структурировать мысли, расставить приоритеты и понять, в каком направлении следует двигаться. При этом рекомендуется формулировать цели как можно более точно. Например, вместо «накопить на машину» лучше напишите конкретную сумму, которую реально начать откладывать с каждой зарплаты.