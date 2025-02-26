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В Тихом океане затопили несгораемые элементы «Прогресса МС-28»

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Несгоревшие элементы конструкции грузового корабля «Прогресс МС-28» затоплены в Тихом океане, сообщили в Роскосмосе.

Источник: Роскосмос

«Сегодня грузовой корабль, проведший полгода на МКС, был сведен с орбиты, вошел в плотные слои атмосферы и разрушился. По данным Центра управления полетами ЦНИИмаш, несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана», — отметили в госкорпорации.

Корабль расстыковался с МКС в 23:17 мск 25 февраля. После этого он перешел в автономный полет.

«Прогресс МС-28» прибыл на МКС 17 августа. Тогда он доставил на Международную космическую станцию 2,6 тонны аппаратуры и научного оборудования, одежды, пропитания, подарков для космонавтов и других полезных грузов, в том числе рентгеновский спектрометр СПИН-Х1-МВН, который космонавты установили снаружи модуля «Звезда» во время внекорабельной деятельности в декабре.

На место «Прогресса МС-28» пристыкуется грузовой корабль «Прогресс МС-30». Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем уже установлена на стартовый стол № 31 космодрома Байконур. Запуск намечен на 28 февраля, а стыковка с МКС — на 2 марта.