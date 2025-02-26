В Тихом океане затопили несгораемые элементы «Прогресса МС-28»

«Сегодня грузовой корабль, проведший полгода на МКС, был сведен с орбиты, вошел в плотные слои атмосферы и разрушился. По данным Центра управления полетами ЦНИИмаш, несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана», — отметили в госкорпорации.
Корабль расстыковался с МКС в 23:17 мск 25 февраля. После этого он перешел в автономный полет.
«Прогресс МС-28» прибыл на МКС 17 августа. Тогда он доставил на Международную космическую станцию 2,6 тонны аппаратуры и научного оборудования, одежды, пропитания, подарков для космонавтов и других полезных грузов, в том числе рентгеновский спектрометр СПИН-Х1-МВН, который космонавты установили снаружи модуля «Звезда» во время внекорабельной деятельности в декабре.
На место «Прогресса МС-28» пристыкуется грузовой корабль «Прогресс МС-30». Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем уже установлена на стартовый стол № 31 космодрома Байконур. Запуск намечен на 28 февраля, а стыковка с МКС — на 2 марта.