В Тихом океане затопили несгораемые элементы «Прогресса МС-28»

«Прогресс МС-28» прибыл на МКС 17 августа. Тогда он доставил на Международную космическую станцию 2,6 тонны аппаратуры и научного оборудования, одежды, пропитания, подарков для космонавтов и других полезных грузов, в том числе рентгеновский спектрометр СПИН-Х1-МВН, который космонавты установили снаружи модуля «Звезда» во время внекорабельной деятельности в декабре.