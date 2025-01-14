В Тихом океане нашли подводные миры, которых не должно было существовать

Исследователи полагают, что теперь нужно рассчитать параметры материала, которые могли бы генерировать наблюдаемые скорости различных типов волн. Ученым нужно глубже погрузиться в свойства материала, чтобы понять, что это за загадочные «капли». Команда отмечает, что они могут представлять собой древний, богатый кремнием материал, находящийся в недрах планеты с момента образования мантии около 4 миллиардов лет назад и сохранившийся, несмотря на конвективные движения в мантии. Вместе с тем загадочные «капли» могут быть зонами, в которых богатые железом породы накопились в результате движения мантии в течение миллиардов лет.