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В Telegram появились подарки

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о том, что в мессенджере появились подарки — их можно закрепить в профиле и обменять на «звезды», а лимитированные подарки позднее получится конвертировать в NFT.

Источник: РИА Новости

«Сезон праздников (в который входит и мой день рождения) уже не за горами, и сегодня мы запускаем подарки!», — написал Дуров в своем Telegram-канале.

Основатель мессенджера отмечает, что пользователи, получившие подарок, могут закрепить его в своем профиле или продать их ради получения внутренней валюты Telegram — «звезд», а в рамках более поздних обновлений до конца этого года их можно будет конвертировать в NFT.

Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.

Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.