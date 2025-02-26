В Техасе нашли «мохнатого дьявола» — новый вид растений с противораковыми свойствами

Находку прозвали «мохнатым дьяволом» из-за необычного внешнего вида. Исследование опубликовано в научном журнале PhytoKeys.
Во время прогулки по пустыне Чиуауа американка Дебра Мэнли наткнулась на необычное растение с пушистыми стеблями и ярко-красными листьями, напоминающими рога. Она сделала фото и загрузила снимок на платформу iNaturalist, где его увидели ученые Калифорнийской академии наук.
Специалисты осмотрели цветок и присвоили ему научное имя Ovicula biradiata в честь толсторогих баранов, обитающих в парке в Биг-Бенд. Оно относится к семейству подсолнечниковых, хотя выглядит совершенно иначе.
«Мохнатый дьявол» растет в условиях сильной засухи, которая усугубляется изменением климата. Команда классифицировала его как вид, находящийся под высокой угрозой исчезновения.
Исследователи отметили, что это первый новый род растений, обнаруженный в национальных парках США за последние полвека.