В Техасе нашли «мохнатого дьявола» — новый вид растений с противораковыми свойствами

Во время прогулки по пустыне Чиуауа американка Дебра Мэнли наткнулась на необычное растение с пушистыми стеблями и ярко-красными листьями, напоминающими рога. Она сделала фото и загрузила снимок на платформу iNaturalist, где его увидели ученые Калифорнийской академии наук.