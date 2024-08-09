В Техасе напечатали на 3D-принтере огромный жилой квартал. Фото

По словам владельца и его супруги, стены защищают от жары, сохраняя прохладную температуру внутри, что снижает расходы на кондиционирование жилых комнат. Но есть и минус: толстые стены стали преградой не только для жары, но и для беспроводного интернет-соединения, сигнал через них проходит с трудом.