В Техасе напечатали на 3D-принтере огромный жилой квартал. Фото

Самый большой в мире жилой квартал напечатали на 3D-принтере Vulcan в Техасе (США). Ширина печатного станка — почти 14 м, а вес аппарата — 4,75 т. Сейчас роботизированный принтер завершает строительство последних зданий, всего их будет 100. Жилой поселок Wolf Ranch вырос неподалеку от Джорджтауна, сообщил Reuters.
Возводить дома здесь начали в ноябре 2022 года. Заявляется, что по сравнению с традиционным строительством, 3D-печать домов быстрее, дешевле, требует меньше рабочих бригад на площадке и сводит к минимуму отходы строительных материалов.
В принтер загружается смесь из бетонного порошка, воды, песка и других добавок. После закачки их в аппарат сопло выдавливает бетонную смесь на щетку, словно зубную пасту, нанося ее слой за слоем по заранее запрограммированной траектории. В результате получаются стены с «эффектом вельвета».
На печать одноэтажных домов с тремя-четырьмя спальнями уходит около трех недель. Так делают только стены. Фундамент и металлическая крыша устанавливаются традиционным способом. Зато печатные стены, уверяют разработчики технологии, устойчивы к воде, плесени, термитам и экстремальным погодным условиям. Первые покупатели подобного жилья уже нашлись. 32-летний американец Лоуренс Нурзад считает, что его новый дом настолько основательный, что сможет выдержать даже торнадо, которые нередки в этом регионе.
По словам владельца и его супруги, стены защищают от жары, сохраняя прохладную температуру внутри, что снижает расходы на кондиционирование жилых комнат. Но есть и минус: толстые стены стали преградой не только для жары, но и для беспроводного интернет-соединения, сигнал через них проходит с трудом.
Для решения этой проблемы большинству владельцев домов в Wolf Ranch приходится использовать маршрутизаторы с ячеистой системой Wi-Fi, которые транслируют сигнал с нескольких устройств, размещенных по всему дому, в отличие от традиционного маршрутизатора, отправляющего сигнал с одного модема.
Стоимость таких 3D-печатных домов варьируется от $450 тыс. (почти 40 млн руб.) до $600 тыс. (более 50 млн руб.) Застройщики заявили, что продано чуть больше четверти из 100 домов. Компания ICON намерена в перспективе применить свои технологии на Луне. В рамках своей программы исследования Луны Artemis NASA заключило контракт с ICON на разработку строительной системы, способной возводить посадочные площадки, убежища и другие сооружения на поверхности Луны.